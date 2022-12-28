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В Московском регионе объявлен «желтый» уровень опасности из-за гололедицы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Москве и Московской области действует желтый уровень погодной опасности из-за сильной гололедицы и снега. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра России.

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Предупреждение из-за сильной гололедицы будет действовать в регионе до 02:00 четверга, 29 декабря, отмечает агентство городских новостей «Москва». Как уточняет сайт kp.ru, прогнозируется гололедно-изморозевое отложение.

Как пишет РИАМО, аналогичное предупреждение распространяется почти на всю территорию Центрального федерального округа, за исключением Тверской области.

В среду, 28 декабря, ожидается облачная погода, временами снег. Кроме того, прогнозируются гололедица, местами снежные заносы. Температура воздуха составит от –2 до 0 градусов. Будет дуть северный или северо-западный ветер, его порывы достигнут 6–11 м/с, отмечает телеканал «360».

В ночь на 29 декабря столбики термометров покажут –4…–2 градуса, днем поднимутся до –2…0 градусов. Облачная погода и гололедица сохранятся, пройдет небольшой снег.

27 декабря научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москве досрочно побит рекорд по количеству декабрьских осадков. Суммарное количество осадков достигло 111,6 мм. По словам Вильфанда, до конца месяца в городе выпадет еще 6–10 мм осадков, пишет RT.

26 декабря специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в первый день 2023 года в Москве и области прогнозируется снежная погода без сильных холодов. В новогоднюю ночь в столице ожидаются заморозки, но 1 января будет небольшое, но заметное потепление, отмечает «Москва 24».

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