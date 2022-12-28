Девять человек пострадали в ДТП с маршруткой и трамваем в Барнауле
В Барнауле на пересечении улиц Аванесова и Ломоносова произошло столкновение маршрутного микроавтобуса и трамвая. Об этом сообщается на сайте Главного управления (ГУ) МЧС по Алтайскому краю в среду, 28 декабря 2022 года.
По предварительным данным, в результате аварии девять человек получили травмы, как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Там добавили, что среди пострадавших двое несовершеннолетних. Информация об их состоянии уточняется.
На место происшествия для спасения пострадавших и устранения последствий ДТП были привлечены 34 спасателя и девять единиц техники.
Двумя днями ранее в Йошкар-Оле в результате ДТП с микроавтобусом и троллейбусом пострадали 14 человек.
23 декабря в Хабаровском крае в результате аварии с участием автобуса девять человек получили травмы.