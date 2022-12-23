В Хабаровском крае 9 человек пострадали в результате ДТП с автобусом

В результате ДТП с участием автобуса в Хабаровском крае девять человек получили травмы. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщил источник «Известий».

Отмечается, что авария произошла в Советской Гавани. Там столкнулись рейсовый автобус №3 и грузовик. Пострадавших госпитализировали.

«Водитель, управляя автомобилем Shacman, на закруглении дорожного полотна не справился с управлением и допустил касательное столкновение с рейсовым автобусом ПАЗ. В автобусе находились 29 человек», — сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УГИБДД.

В настоящий момент устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

Накануне при женщина и двое детей пострадали в ходе ДТП с автобусом и маршруткой в Москве. По факту происшествия организовано административное расследование.