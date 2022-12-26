Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Йошкар-Оле выросло до 14
Число пострадавших в результате аварии с микроавтобусом и троллейбусом в столице Республики Марий Эл Йошкар-Оле выросло до 14 человек. Информация об этом опубликована на портале «МВД Медиа».
«В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили 14 человек, ехавших в минивэне», — сообщается в пресс-релизе.
ДТП произошло около семи утра в понедельник, 26 декабря.
«По предварительным данным, водитель общественного транспорта при повороте налево на зеленый сигнал светофора не предоставил преимущество в движении пассажирскому микроавтобусу, который ехал во встречном направлении прямо», — говорится в сообщении.
Днем ранее стало известно о гибели шести человек в Испании после падения пассажирского автобуса в реку. Водитель выжил.