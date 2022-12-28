RaHDit опубликовала данные более 70 солдат ВСУ и офицеров «кибервойск»

Хакерская группа RaHDit опубликовала данные более 70 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) и офицеров «кибервойск». Данные были размещены на портале и в Telegram-канале «Немезида» в среду, 28 декабря.

«Знакомьтесь: элита украинских кибервойск — штатные кадровые хакеры, участники регулярных межведомственных соревнований CTF («Захват флага») среди силовых структур 404», — говорится в сообщении.

Уточняется, что данные принадлежат «профессиональным взломщикам из министерства обороны Украины, представителям украинской Нацгвардии и учебных заведений, готовящих защитников информации, и даже сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ).

Накануне хакеры RaHDit обнародовали данные свыше тысячи украинских хакеров, специалистов по соцсетям и интернет-активистов, действующих в российском сегменте интернета.

Ранее, в конце ноября, та же хакерская группа публиковала списки курсантов и преподавателей Академии СБУ. В публичном доступе оказались адреса регистрации, телефоны, индивидуальные номера из реестра физических лиц, адреса электронной почты и аккаунтов в социальных сетях и автомобильные номера.

В сентябре хакеры выкладывали в открытый доступ в Сети сведения о более чем 1,5 тыс. сотрудников службы внешней разведки (СВР) Украины.

Россия продолжает начатую 24 февраля спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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