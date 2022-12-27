Хакеры опубликовали данные более 1 тыс. украинских интернет-активистов

Хакерская группа RaHDit обнародовала 27 декабря на портале «Немезида» данные свыше тысячи хакеров с Украины, специалистов по соцсетям и интернет-активистов, действующих в российском сегменте Сети.

«Мы подготовили предновогоднюю серию списков, раскрывающих киберфашистов и их кукловодов из силовиков и военных. Начнем с того, что опубликуем свыше 1 тыс. активистов IT Army of Ukraine и Save UA», — говорится в Telegram-канале «Немезиды».

Уточняется, что IT Army of Ukraine — это хактивисты, «ребятишки, которым «выдали кнопку», и они на нее жмут, занимаясь хулиганством, думая, что они хакеры». Save UA — это маркетологи, таргетологи и эсэмэмщики, «которые пакостят в наших соцсетях и льют помои».

В первом списке фигурируют 759 человек, во втором — 406.

Ранее, 8 декабря, президент РФ Владимир Путин заявил, что фейки не должны мешать российским военным выполнять свой долг в ходе специальной военной операции. По мнению главы государства, «не надо быть особенно искушенным в этом информационном противоборстве, чтобы понимать, что происходит на самом деле».

До этого, 25 ноября, он призвал не доверять информации из интернета. По словам российского лидера, там много обмана и лжи, а информация является оружием борьбы. Он подчеркнул, что жизнь сложнее и многообразнее, чем то, что показывают на экранах телевизора или в интернете.

На фоне СВО и прошедшей частичной мобилизации в России в Сети увеличилось число фейков и недостоверной информации. В Кремле не раз призывали не поддаваться на провокации.

В сентябре глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила, что в Сети за два дня после объявления о частичной мобилизации появилось более миллиона фейков. По ее словам, публикация недостоверных сюжетов нацелена на создание паники и хаоса среди населения.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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