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Ученые развенчали миф о необходимости большого количества овощей в рационе

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Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Bernd Jürgens
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Ученые Института показателей здоровья и оценки (IHME), базирующегося в Университете Вашингтона, провели исследование по оценке доказательства рисков для здоровья, связанных с привычками курить, употреблять красное мясо и редко есть овощи. Взаимосвязь привычки с тем или иным заболеванием оценивали от одной до пяти звезд. Результаты исследований были опубликованы в журнале Nature Medicine.

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Итогом исследования стал пятизвездочный рейтинг связи между курением и раком легких, что означает чрезвычайно веские доказательства зависимости причины и следствия. Связь между потреблением необработанного красного мяса и раком прямой кишки получила только две звезды, то есть доказательства связи между едой и болезнью слабые или противоречивые.

К такому же рейтингу пришли ученые при изучении связи между потреблением необработанного красного мяса и раком молочной железы, диабетом и ишемической болезнью сердца. Не более двух звезд получили также доказательства позитивного влияния употребления овощей на снижение риска ишемической болезни сердца и геморрагического инсульта.

Ученые уточнили: их выводы не доказывают вред или пользу от употребления продуктов, они показывают уровень достоверности утверждений о том, что красное мясо вызывает рак кишечника, а обилие овощей в рационе гарантирует исключительное здоровье.

Низкий рейтинг указывал на то, что утверждения о взаимосвязи болезней и продуктов могут измениться по мере проведения более качественных исследований и накопления большего числа доказательств.

Диетолог-терапевт, кандидат медицинских наук Светлана Павличенко 14 декабря рассказала, что на Западе есть специальная система оценки: Йельская шкала пищевой зависимости (YFAS). С ее помощью специалисты регистрируют определенные продукты, которые обладают вызывающими зависимость свойствами.

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