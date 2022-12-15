Диетолог рассказала о вызывающих зависимость продуктах

Диетолог-терапевт, кандидат медицинских наук Светлана Павличенко рассказала, какие продукты вызывают зависимость и почему так происходит.

В беседе с сайтом aif.ru в среду, 14 декабря, специалист отметила, в первую очередь речь о зависимости заходит при чрезмерном увлечении фастфудом, поскольку он содержит ингредиенты, вызывающие привыкание и зависимость.

«Определенные компоненты продуктов глубокой переработки формируют физиологические и нейроанатомические связи, создающие привыкание, схожее с привыканием к кокаину и опиоидам», — объяснила диетолог.

Эксперт рассказала, что на Западе есть специальная система оценки: Йельская шкала пищевой зависимости (YFAS). С ее помощью специалисты регистрируют определенные продукты, которые обладают вызывающими зависимость свойствами.

Известный эндокринолог и популяризатор науки профессор Роберт Ластиг изучил четыре главных вещества с точки зрения развития зависимости, которая не связана с их калорийностью и пищевой ценностью. Это соль, жир, кофеин и сахар. Все они содержатся в фастфуде и доставляют удовольствие от еды.

Так, в бургерах и картошке, помимо большого количества калорий и масла, содержится очень много соли. Как отметила Павличенко, к соли развивается привычка употребления. Она добавила, что снижение потребления соли полезно для здоровья, поскольку это снижает количество случаев гипертонии и инсульта на 40%.

Большое количество рафинированных углеводов содержат так называемые «жирные продукты» — пицца, картофельные чипсы, печенье.

«Доказано, что добавление сахара значительно увеличивает предпочтение в выборе продуктов с высоким содержанием жира у людей», — отметила Павличенко.

Высокое одновременное содержание жиров и сахара более эффективно стимулирует развитие привыкания и переедания, чем один только жир.

Диетолог добавила, что кофеин является эталонным пищевым компонентом, вызывающим зависимость, которую можно сравнить с наркотической: при его употреблении развивается постепенная потребность в увеличении дозы, симптомы дискомфорта при невозможности его употребления, а также психологическая потребность как у взрослых, так и у детей и подростков.

При полном исключении кофеина из рациона человек жалуется на утомляемость, вялость, головную боль, неспособность сосредоточиться. Дети получают кофеин из безалкогольных напитков и какао, а взрослые преимущественно из чая и кофе.

При отказе же от сладкого человек чувствует раздражительность, неудовлетворенность и тревожность, что похоже на симптомы при отмене других психотропных веществ. Павличенко отметила, что тяга к сахару может сильно различаться в зависимости от возраста, менструального цикла и времени суток.

Негативное влияние сахара многократно подтверждалось в экспериментах на животных. По словам Павличенко, сахар негативно воздействует на участки мозга, отвечающие за вознаграждение. Это приводит к изменению регуляции рецепторов дофамина, что требует всё больше стимулов для получения удовольствия, способствует увеличению потребления пищи и предрасполагает к ожирению, отмечает «Москва 24». Его начинает требоваться всё больше и больше, что является прямым признаком зависимости.

Добавленный сахар является главным пищевым компонентом, вызывающим зависимость, заключила эксперт.

Также 14 декабря психиатр, член Национальной наркологической лиги Василий Шуров предупредил об опасности даже малых доз алкоголя. В беседе с телеканалом «360» специалист отметил, что даже малые количества спиртного могут вызывать зависимость, если употреблять его периодически. Он объяснил, что алкоголизм могут вызывать как крепкие напитки, так и более легкие. Вторые могут быть даже опаснее, потому что человеку кажется, что выпил он немного.

Человек, по словам Шурова, привязывается к эффекту, который на него оказывает спиртное, так что к формированию зависимости могут привести даже небольшие дозы алкоголя.

Эксперт подчеркнул, что алкоголь — это абсолютно вредный продукт, который не дает организму ничего положительного. Этиловый спирт, лежащий в основе любого алкогольного напитка, пагубно воздействует на все клетки организма. В частности, Шуров указал на то, что до 70% всех смертей от цирроза печени связаны именно с употреблением алкоголя. Кроме того, спиртное снижает иммунитет, вызывает воспалительные процессы в легких, приводит к проблемам с желудком и пищеводом — вплоть до язв, эрозий и нарушения всасывания.

13 декабря Роспотребнадзор предупредил об опасности употребления так называемой кротовухи — спиртовой настойки на тушке крота. В ведомстве отметили, что спиртовая среда не уничтожает возбудителей зооантропонозных и глистных заболеваний. Эксперты предупредили, что употребление подобной продукции представляет смертельную опасность, а также может привести к инвалидности, пишет RT.

В конце ноября ученые Мичиганского университета и Технологического института Вирджинии (США) сравнили пристрастие к фастфуду и сладостям с зависимостью от табака. Российские медики согласны с зарубежными коллегами в том, что вредная пища вызывает привыкание, как и курение, на уровне биохимии.

Врач-превентолог-гастроэнтеролог Яна Прудникова объяснила механизм формирования пищевой зависимости тем, что организму проще получить энергию из быстрого простого сахара, чем перерабатывать и ферментировать овощи и фрукты. Она предупредила об опасности ежедневного употребления продуктов глубокой переработки в больших порциях, пишет НСН.