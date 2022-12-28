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Военный эксперт рассказал о значении контрбатарейной борьбы

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Фото: Министерство обороны РФ
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Контрбатарейная борьба вышла на первый план на фоне позиционных боев на большинстве участков фронта, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

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«Без подавления и уничтожения вражеской артиллерии невозможно никакое наступление. Корректировка с дронов вдохнула жизнь даже в считавшиеся устаревшими буксируемые системы. Они стали гораздо точнее и летальнее, чем раньше. Украина за счет поставок из-за рубежа в значительной мере восстановила потери своей артиллерии, и теперь ее приходится вновь выбивать. Радует, что успехи тут у нас есть, и весьма существенные. Даже противник признает, что российская артиллерия его «перестреливает», — считает он.

Интенсивные артиллерийские дуэли продолжаются не только под Артемовском (украинское название Бахмут) и Марьинкой, но и по всей линии фронта, на основном протяжении которой бои приняли позиционный характер, напомнил эксперт.

«Выбивание украинской артиллерии и на таких участках ослабляет ВФУ и их огневые возможности, готовит почву для новых ударов российских войск, в том числе на неожиданных для противника направлениях», — резюмировал эксперт.

В ходе контрбатарейной борьбы было уничтожено две артсистемы M777 американского производства, три РСЗО, две САУ и шесть гаубиц, заявили 27 декабря в Минобороны. В частности, в районе населенного пункта Нетайлово была вскрыта и уничтожена огневая позиция вместе с расчетом артиллерийской системы М777 производства США, из которой велись обстрелы жилых кварталов города Донецка. Еще одну М777 поразили в районе Преображенки в Запорожской области.

В районах населенных пунктов Невское в ЛНР и Северск в ДНР уничтожена боевая машина РСЗО «Ураган», а также две боевые машины РСЗО «Град». Недалеко от Красногоровки и Пречистовки в ДНР уничтожены на огневых позициях две украинские САУ 2С1 «Гвоздика».

В районах Купянска в Харьковской области, Великой Новоселки в ДНР и Новогригоровки в Херсонской области уничтожены четыре гаубицы «Мста-Б» и две гаубицы Д-20.

Подробности — в материале «Известий»:

Ствол накрыт: российская армия уничтожает артиллерию ВФУ

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