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Эксперт спрогнозировала подорожание доллара до 80 рублей в 2023 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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В 2023 году доллар, скорее всего, подорожает до прогнозируемых 80 рублей. Такое мнение высказала заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.

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«Но это не окажет такого давления и влияния на экономику, как случилось бы в 2022 году, если бы не действия Центробанка (резкий рост ключевой ставки. — Ред.). Это объективно не так страшно: цены на товары не будут расти слишком сильно. Со многими странами решается вопрос об отвязке доллара от международных расчетов и переходе на нацвалюты — со странами ЕАЭС, с Индией, Китаем. Доля инвестиций в американский госдолг также находится на необходимых минимумах», — сказала она.

Макаренко заключила, что Россия больше не испытывает прежней зависимости от доллара и курс уже не столь принципиален для российских финансовых институтов.

«С одной стороны, импортные товары были дешевле. А с другой стороны, наши экспортеры получили меньше доходов и заплатили меньше налогов. Так что курс в 70–80 рублей действительно очень желателен в 2023 году. Экономика РФ ориентирована на экспорт, и санкции в адрес РФ направлены именно на сокращение экспорта», — заметил исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов.

Он резюмировал, что обороты торгов рублем на доллар и евро постоянно падают. Имеет значение курс юаня к рублю, где стоит говорить о росте курса до 12–14 рублей за юань.

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