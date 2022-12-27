Пробки в Москве во вторник днем достигли 8 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты» 27 декабря.

Так, к 13:05 основные заторы наблюдаются в центре города, в частности, на внешней и внутренней стороне Садового кольца. Кроме того, затруднено движение на Москворецкой, Кремлевской, Болотной и Кадашевской набережных, в также на Бульварном кольце.

На некоторых участках МКАД также наблюдаются заторы.

Пробки в столице достигли 7 баллов к полудню. В дептрансе Москвы пояснили, что в связи с ростом числа поездок в преддверии праздника вечерний час пик начнется раньше и растянется до 20:00. Также заторы наблюдаются из-за снегопада, мелких ДТП и низких скоростей из-за гололедицы.

Вечером 21 декабря в час пик длина пробок в столице достигла 220 км. В качестве причин в дептрансе назвали гололедицу, из-за чего автомобилисты были вынуждены снижать скорость, а также мелкие аварии.

В середине декабря руководитель ЦОДД Михаил Кизлык предрек спад сильных предновогодних заторов на столичных дорогах после 28 декабря.