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В ЦОДД Москвы назвали период пика предновогодних пробок

ЦОДД: пик предновогодних пробок в Москве придется на 22-28 декабря
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Фото: Global Look Press/Dmitry Golubovich
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В Москве предновогодние пробки достигнут пика в период с 22 по 28 декабря, предупредил руководитель центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы Михаил Кизлык.

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«Рост числа автомобилей на дорогах начнется с третьей недели декабря. <...> На загруженность будут напрямую влиять погода, временные ограничения, связанные со столичными функциями Москвы, строительные и дорожные работы», — рассказал он ТАСС 13 декабря.

Он добавил, что пик загруженности столичных дорог придется на 22-28 декабря.

«Люди будут чаще ездить в торговые центры, в центр города <...>. В канун Нового года в Москву традиционно приезжают туристы из регионов, в том числе на автомобилях. В это время движение будет плотным даже днем, а вечерний час пик будет долгим, загруженность вырастет до девяти баллов», — подчеркнул Кизлык.

Также собеседник агентства добавил, что 30-31 декабря активность на дорогах Москвы будет ниже, опираясь на данные социального опроса ведомства.

«На новогодние каникулы в городе останется больше жителей, чем в прошлые годы. Мы ожидаем, что этот фактор может поменять транспортные привычки горожан. Вырастет трафик у ТЦ, а также количество поездок на личном транспорте к друзьям, в гости», — сказал руководитель ЦОДД.

12 декабря сервис для планирования путешествий OneTwoTrip назвал Москву самым популярным городом у россиян для поездок на Новый год. Также большинство респондентов (84,7%) считают, что новогодние праздники — лучшее время для путешествий.

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