Длина пробок в Москве достигла 220 км

Длина пробок в Москве вечером 21 декабря достигла 220 км. Об этом сообщают в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Движение в городе загружено. Длина заторов — 220 км», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В качестве причин в дептрансе назвали гололедицу, из-за чего автомобилисты вынуждены снижать скорость, и рост мелких ДТП.

Сейчас пробки наблюдаются в центральной части города, на МКАД, Третьем транспортном кольце (ТТК) и Каширском шоссе. Рабочее движение сохраняется на Волоколамском и Алтуфьевском шоссе, а также на Севастопольском проспекте и проспекте Генерала Дорохова.

По прогнозам дорожных служб, движение в городе станет свободнее ближе к 21:00. За обстановкой на дорогах следят специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

«Они мониторят самые сложные перекрестки и настраивают светофоры, чтобы машины из центра проезжали быстрее, <...> и готовы оказать помощь водителям в случае аварии или поломки», — уточняется в сообщении.

Ранее, 13 декабря, в ЦОДД сообщили, что предновогодние пробки в Москве достигнут пика 22–28 декабря. Это связано с тем, что москвичи и гости столицы будут чаще ездить в центр города и в районы, где расположены крупные торговые комплексы. В это время движение ожидается плотным даже днем. Однако к 31 декабря загруженность столичных дорог должна снизиться.