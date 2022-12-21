Реклама
Прямой эфир
Мир
Сенат утвердил назначение Линн Трейси послом США в России
Мир
Байден подписал меморандум о выделении Киеву военной помощи на $1 млрд
Мир
В США проверят поставки вооружений для ВСУ на предмет мошенничества
Мир
Врио главы СБУ Малюк пригрозил перерезать логистику на Крымском мосту
Мир
Зеленский вылетел в Вашингтон из Польши на борту военного самолета США
Авто
Длина пробок в Москве достигла 220 км
Мир
Псаки объяснила визит Зеленского в Вашингтон снижением поддержки Киева в США
Мир
На Украине погиб осужденный с Сенцовым и переданный по обмену Афанасьев
Политика
Путин обсудил с Совбезом России обновленный концепт внешней политики страны
Общество
ФСБ предъявила обвинение в госизмене гражданину России Фирузу Дадобоеву
Наука
Космонавты проложат дополнительную вентиляцию в «Союз МС-22» на МКС
Мир
Глава СБУ пригрозил отправить украинских олигархов на фронт

Длина пробок в Москве достигла 220 км

Дептранс Москвы: движение в городе затруднено, длина пробок достигла 220 км
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Длина пробок в Москве вечером 21 декабря достигла 220 км. Об этом сообщают в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Цена вопроса: как в Москве и мире борются с пробками и заторами
В столице изменятся тарифы на парковку

«Движение в городе загружено. Длина заторов — 220 км», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В качестве причин в дептрансе назвали гололедицу, из-за чего автомобилисты вынуждены снижать скорость, и рост мелких ДТП.

Сейчас пробки наблюдаются в центральной части города, на МКАД, Третьем транспортном кольце (ТТК) и Каширском шоссе. Рабочее движение сохраняется на Волоколамском и Алтуфьевском шоссе, а также на Севастопольском проспекте и проспекте Генерала Дорохова.

По прогнозам дорожных служб, движение в городе станет свободнее ближе к 21:00. За обстановкой на дорогах следят специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

«Они мониторят самые сложные перекрестки и настраивают светофоры, чтобы машины из центра проезжали быстрее, <...> и готовы оказать помощь водителям в случае аварии или поломки», — уточняется в сообщении.

Ранее, 13 декабря, в ЦОДД сообщили, что предновогодние пробки в Москве достигнут пика 22–28 декабря. Это связано с тем, что москвичи и гости столицы будут чаще ездить в центр города и в районы, где расположены крупные торговые комплексы. В это время движение ожидается плотным даже днем. Однако к 31 декабря загруженность столичных дорог должна снизиться.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022