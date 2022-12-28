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Врач назвала опасные последствия лишнего веса

Врач Русакова: лишний вес создает дополнительную нагрузку на сердце и сосуды
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Фото: Global Look Press/Lino Mirgeler
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Лишний вес создает дополнительную нагрузку на сердце и сосуды и повышает риски сахарного диабета. Основные причины ожирения и рекомендации по сбросу веса в беседе с «Известиями» назвала врач-диетолог медицинской лаборатории «ЛабКвест», кандидат медицинских наук Дарья Русакова в среду, 28 декабря.

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«Ожирение — это визуальный симптом проблем, которые являются центральными в организме. Жир сигнализирует о проблемах. Ожирение — это достаточно тяжелое инвалидизирующее заболевание, которое может быть как самостоятельным неосложненным, так и в составе симптома комплекса заболеваний — сахарного диабета, артериальной гипертензии. Ожирение может быть как причиной, так и следствием других заболеваний», — уточнила специалист.

По словам Русаковой, в большинстве случаев ожирение является следствием гиподинамии, малоподвижного образа жизни и избыточной калорийности рациона. Таким образом, создается дисбаланс, при котором калорийность рациона превышает энергетические потребности организма.

«Понять, что с весом что-то не то, можно самостоятельно, используя простую формулу для расчета индекса массы тела: ваш вес в килограммах разделить на квадрат роста в сантиметрах (кг/см2). Если индекс массы тела не превышает 25, это норма, а всё, что выше, — это избыточная масса. Индекс массы тела выше 40 килограмм на 1 кв. м роста — это ожирение, требующее хирургического вмешательства и проведения бариатрических операций по уменьшению желудка», — подчеркнула диетолог.

Она отметила, что лишний вес плохо влияет на качество жизни и здоровье. Он влечет за собой артериальную гипертензию, то есть повышенное давление, а это дополнительная нагрузка на сердце и сосуды. В зависимости от генетической предрасположенности может также приводить к раннему развитию сахарного диабета второго типа. Кроме того, лишние килограммы создают дополнительную нагрузку на опорно-двигательный аппарат и суставы и негативно сказываются на либидо.

Для решения проблемы лишнего веса следует не только пересматривать количество калорий и рацион, но и вводить пассивные кардионагрузки. При этом, если масса тела выше 100 кг, ни о каком беге речи не идет, потому что это будет травмировать как опорно-двигательный аппарат, так и давать сильную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Как подчеркнула Русакова, важно, чтобы физическая нагрузка приносила радость и удовольствие.

«Наиболее безопасной диетой будет индивидуальный подбор рациона в зависимости от параметров здоровья, хронических заболеваний, массы тела и пищевых предпочтений пациента. Обязательно знать норму калорий: то, что для одного может быть много, для другого будет недостаточно. Калораж рассчитывается индивидуально, при котором создается безопасный дефицит калорий — в среднем 15–20%», — добавила врач.

13 декабря врач-эндокринолог Анна Бартенева рассказала, как избежать обвисания кожи при похудении. Она отметила, что в настоящее время врачи готовы предложить пациенту различные методики похудения, однако основной всегда остается модификация образа жизни.

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