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Врач рассказала, как избежать обвисания кожи при похудении

Врач Бартенева рассказала, как избежать обвисания кожи при похудении
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Фото: Global Look Press/dpa/Sina Schuldt
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Пациенты с ожирением при снижении веса могут столкнуться с таким неприятным побочным эффектом, как обвисание кожи. О том, как этого избежать, «Известиям» 13 декабря рассказала врач-эндокринолог, ведущий специалист клиники «Ниармедик» на Симоновском Валу Анна Бартенева.

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По ее словам, в настоящее время диетологи готовы предложить пациенту различные методики похудения, однако основной всегда остается модификация образа жизни. Так, в первую очередь следует обеспечить сбалансированное потребление калорий. В ежедневный рацион должны входить по меньшей мере 400 г фруктов и овощей, а также бобовые, орехи и цельные злаки, нежирный белок. Кроме того, важно, чтобы простые сахара составляли менее 10% от общей потребляемой энергии.

«ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения. — Ред.) рекомендует употреблять менее 5 г соли, избыток которой может приводить к отекам. Не стоит допускать резкого дефицита калорийности, а также не приветствуются различные стрессовые диеты, связанные с исключением каких-либо продуктов, монодиеты и голодание», — предостерегла эндокринолог.

Также, как убеждены специалисты ВОЗ, для здорового похудения важно любое движение. Регулярная физическая активность является одним из ключевых защитных факторов при профилактике и лечении неинфекционных заболеваний (НИЗ), таких как сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет второго типа и ряда онкологических заболеваний.

«Кроме того, адекватная физическая нагрузка поможет снизить вес, укрепить мышцы, улучшить тонус кожи. Взрослым следует не менее 150–300 минут в неделю заниматься физически активной деятельностью средней интенсивности или не менее 75–150 минут в неделю физически активной деятельностью высокой интенсивности», — рекомендовала Бартенева.

Она также напомнила, что физиологичным считается снижение массы тела на 500 г в неделю. За это время ткани и органы успевают адаптироваться к изменяющимся условиям, организм не испытывает стресса и похудение проходит продуктивно и с положительными эмоциями для пациента, резюмировала врач.

8 декабря врач-эндокринолог группы компаний ОМС Ольга Нечаева назвала основные заблуждения, которые распространены среди желающих похудеть. По словам эксперта, иногда люди думают, что причина отсутствия результата в похудении заключается в гормональном дисбалансе. Они сдают кучу дорогостоящих анализов, которые зачастую показывают, что отклонения, если они есть, совсем незначительные и на вес влияют в самую последнюю очередь.

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