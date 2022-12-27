В Узбекистане 18 детей умерли из-за передозировки лекарства

В Узбекистане 18 детей скончались после приема лекарственного препарата «Док-1 Макс». Причиной стала передозировка в ходе лечения в домашних условиях, проинформировала пресс-служба минздрава республики во вторник, 27 декабря.

«В результате приема сиропа «Док-1 Макс» скончались 18 детей из 21, заболевших острым респираторным заболеванием. Установлено, что умершие дети до поступления на стационарное лечение принимали этот препарат дома в течение двух-семи дней 3–4 раза в день по 2,5–5 мл, что превышает стандартную дозу препарата для детей», — сообщила пресс-служба, опираясь на результаты расследования.

Родители давали препарат своим детям без рецепта врача.

«Поскольку основной составной частью препарата является парацетамол, сироп «Док-1 Макс» неправильно применялся родителями в качестве противопростудного средства самостоятельно или по рекомендации продавцов аптек. А это стало причиной ухудшения состояния больных», — уточняется в пресс-релизе.

14 февраля 16-летний студент колледжа умер из-за остановки сердца, приняв таблетку своего друга, которому врач прописал лекарство для лечения сердечного заболевания. Еще два однокурсника погибшего попали в больницу с симптомами отравления. Причиной смерти назвали острую сердечную недостаточность.