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Суд увеличил штраф до 70 млн рублей экс-совладельцу «Зимней вишни»

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Апелляционный суд увеличил штраф осужденному за взятку экс-совладельцу «Зимней вишни» Вячеславу Вишневскому до 70 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 27 декабря.

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«Назначить Вишневскому дополнительное наказание в виде штрафа в размере десятикратной суммы взятки, то есть в размере 70 млн рублей. В остальной части приговор оставить без изменения», — сказал судья.

Адвокат Вишневского Вадим Трифонов заявил журналистам, что в настоящее время сторона защиты пока не определилась, будет ли подавать кассационную жалобу на решение суда. Он добавил, что изначальный штраф в 21 млн рублей и так был огромной суммой, а его увеличение до 70 млн рублей — неподъемная сумма для Вишневского.

Приговор Вишневскому был вынесен 7 октября. Тогда суд постановил назначить экс-совладельцу торгового центра штраф в размере 21 млн рублей.

В конце сентября Вишневский признал свою вину, отметив, что гособвинение в прениях потребовало для него в качестве наказания 10 лет лишения свободы и денежный штраф. Защита настаивала на более мягком наказании.

Всего в деле о пожаре 15 фигурантов. Большие сроки получили собственники и арендаторы объекта: генеральный директор Кемеровского кондитерского комбината, владелец ТЦ Юлия Богданова (14 лет колонии), технический директор Георгий Соболев (11 лет), гендиректор Надежда Суденнок, арендатор (13,5 года). По версии следствия, они объединились в организованную преступную группу и лишь создавали видимость соблюдения правил пожарной безопасности, а на деле экономили.

Пожар в «Зимней вишне», унесший жизни 60 человек, в том числе детей, произошел в марте 2018 года из-за короткого замыкания на четвертом этаже здания. В ТРЦ не сработала система оповещения о пожаре, а также система пожаротушения. Выходы для экстренной эвакуации посетителей оказались заблокированы.

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