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Медведев спрогнозировал отказ от евро и резкое подорожание газа и нефти в 2023 году

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Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в понедельник, 26 декабря, спрогнозировал несколько «футуристических гипотез» на 2023 год.

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Медведев написал в своем Telegram-канале, что многие соревнуются в предложении самых неожиданных и даже абсурдных «футуристических гипотез». И предложил свое видение мира в 2023 году.

Так, по его словам, в следующем году в мире ожидается повышение цен на нефть до $150 за баррель и на газ до $5 тыс. за 1 тыс. куб. м. Медведев предположил, что Великобритания вернется в состав Евросоюза, но после воссоединения с Соединенным королевством, ЕС распадется.

Зампред Совбеза РФ также спрогнозировал захват Польшей и Венгрией западных областей бывшей Украины, а позднее — создание Четвертого рейха на базе Германии и присоединение к ней Польши, Чехии, Словакии, Румынии, Киевской республики, стран Прибалтики и прочих.

После этого начнется война между Францией и Четвертым рейхом, что приведет к разделу Европы, включая новый раздел Польши.

Затем Северная Ирландия отделится от Великобритании и войдет в состав Республики Ирландия. Кроме того, в США начнется гражданская война в результате которой Техас и Калифорния станут независимыми государствами, а американский предприниматель Илон Маск выиграет на выборах президента США в нескольких штатах, закрепленных за республиканцами после гражданской войны.

Также Медведев спрогнозировал перенос всех крупнейших фондовых площадок из США и Европы в Азию, а также крушение Бреттон-Вудской финансовой системы, включая крах МВФ и Всемирного банка. Отказ от евро и доллара в качестве мировых резервных валют, возвращение золотого стандарта, резюмировал зампред Совбеза РФ.

Накануне Медведев в статье для «Российской газеты» подвел шесть глобальных итогов года. По его словам, мир в 2022 году изменился навсегда и наступила новая эпоха, которая несет кардинальные перемены.

Прежде всего Медведев назвал вынужденным решение президента России Владимира Путина о начале спецоперации по защите Донбасса в начале этого года, так как речь шла не только о защите братских республик Донбасса, но и о безопасности и суверенитете самой России.

До этого, 22 декабря, итоги 2022 года подвел и Владимир Путин. Он заявил, что в целом страна прошла год достаточно уверенно. Как отметил Путин, несмотря на все сложности в сфере экономики, которые были предсказаны России в течение этого года, страна демонстрирует хорошие показатели.

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