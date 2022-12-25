Медведев назвал шесть глобальных итогов 2022 года

Мир в 2022 году изменился навсегда, и наступила новая эпоха, которая несет кардинальные перемены. Об этом написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в статье для «Российской газеты», опубликованной в воскресенье, 25 декабря.

Прежде всего Медведев назвал вынужденным решение президента России Владимира Путина о начале спецоперации по защите Донбасса (СВО) в начале этого года.

«Речь шла не только о защите братских республик Донбасса, но и о безопасности и суверенитете самой России. Скажем прямо ― о ее выживании. Медлить дальше было невозможно», ― пояснил Медведев.

Заместитель главы Совбеза России добавил, что Москва приложит все усилия, чтобы достигнуть целей СВО.

Во-вторых, Медведев уточнил, что в 2022 году разрушились иллюзии насчет того, что Россию с Западом объединяет больше, чем разделяет.

«Увы, но нам говорить и договариваться на Западе теперь не с кем, не о чем, да и незачем. Именно события минувшего года аннулировали саму возможность доверительного и уважительного диалога с представителями этого мирового «полюса», ― заметил политик.

В то же время Россия будет теперь, по мнению Медведева, строить отношения и договариваться с остальными странами мира.

В-третьих, 2022 год в видении зампреда Совбеза РФ проявил себя ростом «дикой» и иррациональной русофобии в западном мире.

По его словам, на Западе стремятся запретить любой «русский дух, любую русскую культуру — даже ту, которая по праву стала мировой классикой».

Четвертым итогом года Медведев назвал тот факт, что западные страны буквально загнали сами же себя «в клетку».

Западный мир «постепенно превращается в осажденную крепость, входы в которую он наглухо закрывает стенами». В то же время Запад собственными руками разрушает фундаментальные принципы рыночной экономики, а интересы стран этой коалиции всё больше противоречат друг другу.

Пятый вывод Медведев обозначил следующим образом: «Апокалипсиса не будет». Он подчеркнул, что Москва будет придерживаться условий своей ядерной доктрины. По его мнению, чем быстрее будут соблюдены гарантии безопасности для России, тем скорее спадет уровень напряженности в мире.

В-шестых, зампреда Совбеза РФ добавил, что Россия всё еще «живет, развивается и побеждает». Вызовы уходящего года лишь сплотили страну и позволили ей «выйти на новый уровень гражданского сознания».

«Мы приложим все силы, чтобы жизнь в большой российской семье была нормальной и благополучной. Дадим миллионам людей возможность обрести уверенность в будущем. Всегда будем стоять на защите их прав и свобод, языка и культуры, веры и надежд», ― заверил политик.

Ранее, 22 декабря, итоги 2022 года подвел президент России Владимир Путин. Он заявил, что в целом страна прошла год достаточно уверенно.

Президент отметил, что, несмотря на сложности в экономике, страна показала хорошие результаты к концу 2022-го. Также он указал на уровень безработицы в России, который оказался даже ниже показателей до пандемии 2020 года.