Эксперты оценили создание «Тюркского автопрома»

Одной из негласных целей автомобильного альянса «Тюркский автопром», куда входят Узбекистан, Казахстан и Азербайджан, может быть попытка узбекских автопроизводителей через Казахстан, являющийся членом ЕАЭС, выйти на российский рынок в обход санкций. Такое мнение высказал главный редактор автомобильного журнала «За рулем» Максим Кадаков.

«Автомобили, пусть и собранные из узбекских машинокомплектов в Казахстане, уже не являются продукцией предприятий Узбекистана. Нельзя исключить того, что в итоге какая-то часть таких машин будет экспортирована в Россию. Возможно, под другим брендом», — предположил он.

Иной точки зрения придерживается консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. По его мнению, маловероятно, что UzAuto Motors будет использовать производство автомобилей в Казахстане, чтобы обойти антироссийские санкции.

Как считает Бургазлиев, проект позволит Узбекистану усилить свои позиции на казахском и азербайджанском рынках.

Лидером в альянсе будет выступать компания UzAuto Motors, уже заключившая с казахскими партнерами соглашение о производстве в Казахстане автомобилей Chevrolet Onix. Выпуск узбекских моделей планируется начать и в Азербайджане.

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