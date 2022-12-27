Зеленский оценил число оставшихся без электричества украинцев в 9 млн

Около 9 млн украинцев остаются без электричества. Об этом в понедельник, 26 декабря, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

«Этим вечером в разных регионах Украины около 9 млн людей отключены», — заявил украинский президент.

Он добавил, что дефицит электроэнергии сохраняется, но количество и продолжительность отключений сокращаются.

Накануне, 23 декабря, украинская энергетическая компания «Укрэнерго» также сообщила о том, что на Украине сохраняется дефицит в энергосистеме. Отмечается, что ограничения и дефицит мощности вызваны повреждениями магистральных сетей. Однако в стране продолжают работу все виды генерации энергии, говорится в сообщении.

12 декабря Зеленский заявил в беседе с президентом США Джо Байденом, что ракетные удары российских войск уничтожили половину энергетической инфраструктуры Украины.

Российские войска в октябре начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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