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В «Укрэнерго» сообщили о сохранении дефицита мощности энергосистемы

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Sergei Chuzavkov
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На Украине сохраняется существенный дефицит в энергосистеме. Кроме того, продолжаются ограничения в подачи энергии. Об этом 23 заявила национальная энергетическая компания «Укрэнерго».

Ключ света: как сказались на Украине удары по инфраструктуре
По всей стране начались экстренные отключения электричества

«На утро 23 декабря дефицит мощность в энергосистеме несколько уменьшилась, но остается существенной», — сообщила компания в своем Telegram-канале.

Отмечается, что дефицит мощности и ограничения вызваны повреждениями магистральных сетей. Однако в стране продолжают работу все виды генерации энергии, говорится в публикации.

Компания также сообщила о повреждении в электросети на востоке Украины, аварийные работы начнут после получения разрешения от военных.

Ранее, 21 декабря, «Укрэнерго» так же сообщала, что на Украине сохраняется сильный дефицит мощности энергосистемы. Отмечалось, что ситуация в центральном регионе, в том числе в Киеве, остается крайне сложной.

В этот же день украинская энергокомпания ДТЭК сообщила о продолжающихся третий день экстренных отключениях света в Киеве. Так, в городе временно не действуют графики плановых отключений электричества. Аналогичная ситуация происходит и в Днепропетровске (украинское название — Днепр). Отмечалось, что такие меры необходимы для предотвращения аварий.

Еще 16 декабря Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли массированный удар по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины.

По данным местных СМИ, ряд регионов страны оказались полностью обесточены, имелись проблемы с отоплением и светом.

ВС РФ начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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