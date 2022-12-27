Путин высказался об объединяющей роли русского языка в СНГ

Президент РФ Владимир Путин в приветственном обращении к участникам неформальной предновогодней встречи лидеров стран Содружества Независимых Государств (СНГ) в Санкт-Петербурге назвал русский язык объединяющей силой, сообщила 26 декабря пресс-служба Кремля.

«Следует с удовлетворением констатировать, что сотрудничество государств СНГ охватывает и такую важную сферу, как сохранение единого культурно-гуманитарного пространства, расширение разнообразных обменов между гражданами. Наши народы связывает действительно многое: общая история, духовные корни, глубокое переплетение культур и обычаев, ценностей и традиций — и, конечно же, русский язык, который является мощной объединяющей силой, скрепляющей наши многонациональные государства», — приводятся слова российского лидера на сайте Кремля.

Он напомнил, что ранее стороны договорились провести в странах Содружества в 2023 году Год русского языка, и поблагодарил коллег за поддержку этой инициативы.

«Разработана весьма обширная программа мероприятий, направленных на поддержку, сохранение и повышение статуса языка как языка межнационального общения, на всемирную популяризацию наших достижений в области культуры. Проведение таких мероприятий будет способствовать духовному и культурному взаимообогащению государств СНГ», — добавил Путин.

Российского коллегу поддержал президент Казахстана Касым Жомарт-Токаев. Он заявил, что роль русского языка не может подвергаться сомнению в Содружестве Независимых Государств.

Саммит СНГ в Санкт-Петербурге продлится два дня. В нем принимают участие лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. По итогам первого дня президент РФ Путин отметил, что встреча лидеров стран СНГ в дружеском кругу говорит об их намерении и дальше развивать сотрудничество.