Медведев назвал 10 «футуристических гипотез» на 2023 год

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 26 декабря назвал 10 «футуристических гипотез» на 2023 год.

«Многие упражняются в футуристических гипотезах, соревнуясь в предложении самых неожиданных и даже абсурдных. Внесем и мы свою лепту», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Так, по его словам, в 2023 году в мире ожидается повышение цен на нефть до $150 за баррель и на газ до $5 тыс. за 1 тыс. куб. м. Кроме того, Медведев предрек возврат Великобритании в Европейский союз (ЕС), а далее — распад ЕС и отмену евро в качестве валюты бывшего союза.

Зампред Совбеза РФ также спрогнозировал захват Польшей и Венгрией западных областей бывшей Украины, а позднее — создание Четвертого рейха на базе Германии и присоединение к нему Польши, Чехии, Словакии, Румынии, Киевской республики, стран Прибалтики и прочих. После этого начнется война между Францией и Четвертым рейхом, что приведет к разделу Европы, включая Польшу, считает Медведев.

Более того, по его «прогнозу», Северная Ирландия отделится от королевств и присоединится к Республике Ирландия.

«Гражданская война в США, выделение Калифорнии и Техаса в самостоятельные государства. Создание союзного государства Техаса и Мексики. Последующая победа Илона Маска в ходе выборов президента США в части штатов, закрепленных после гражданской войны за республиканцами», — говорится в восьмом пункте прогноза Медведева.

Также зампред Совбеза РФ предрек перенос всех крупнейших фондовых площадок и финансовой активности из США и Европы в Азию и крушение Бреттон-Вудской финансовой системы, включая крах Международного валютного фонда и Всемирного банка, что приведет к отказу от евро и доллара в качестве мировых резервных валют и возвращению золотого стандарта.

Накануне Медведев в статье для «Российской газеты» подвел шесть глобальных итогов года. По его словам, мир в 2022 году изменился навсегда и наступила новая эпоха, которая несет кардинальные перемены.

Прежде всего Медведев назвал вынужденным решение президента России Владимира Путина о начале спецоперации по защите Донбасса (СВО) в начале этого года, так как речь шла не только о защите братских республик Донбасса, но и о безопасности и суверенитете самой России.

До этого, 22 декабря, итоги 2022 года подвел и Владимир Путин. Он заявил, что в целом страна прошла год достаточно уверенно.

Президент отметил, что, несмотря на сложности в экономике, страна показала хорошие результаты к концу 2022-го. Также он указал на уровень безработицы в России, который оказался даже ниже показателей до пандемии 2020 года.