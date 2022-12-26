В МЧС сообщили об эвакуации 56 горняков из нефтешахты в Коми
Из нефтешахты № 3 нефтешахтного производственного предприятия (НШПП) «Яреганефть» в Коми, где произошло возгорание, вывели на поверхность 56 горняков. Об этом 26 декабря сообщили в ГУ МЧС России по республике.
«На место были направлены отделения военизированного горноспасательного отряда Печорского бассейна и подразделения Ухтинского пожарно-спасательного гарнизона. Работавший на объекте персонал в количестве 56 человек был выведен на поверхность, пострадавших нет», — говорится в заявлении в Telegram.
По словам спасателей, место возгорания было установлено, проводятся работы по его ликвидации. Также выясняются причины произошедшего.
О задымлении на нефтедобывающей шахте в Коми сообщалось ранее 26 декабря. Его зафиксировали в уклонном блоке 2Т-4.
4 октября пожар произошел в кузбасской шахте «Ерунаковская-8». Возгорание возникло в вентиляционном шреке шахты, загорелся, по предварительной информации, химический реагент. Все находившиеся в шахте горняки были выведены на поверхность.