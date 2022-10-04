На поверхность выведены все горняки горевшей шахты «Ерунаковская-8»

Все горняки кузбасской шахты «Ерунаковская-8», где произошел пожар, выведены на поверхность, пострадавших нет. Об этом 4 октября сообщила пресс-служба Распадской угольной компании, которой принадлежит шахта.

«В шахте находилось 243 человека. Все люди выведены на поверхность», — говорится в сообщении.

Возгорание возникло в вентиляционном шреке шахты, его локализовали. Загорелся, по предварительной информации, химический реагент.

«При производстве работ по подключению скважины к трубопроводу предположительно произошло возгорание химреагента», — отметили в угольной компании.

Пожар был ликвидирован работниками участка, действует план ликвидации аварии.

Изначально сообщалось о спасении 130 горняков, под землей оставались около 100 шахтеров.

В мае сообщалось о горном ударе на шахте «Таштагольская» в Кузбассе на глубине 294 м. Причиной стала подвижка грунта. Была организована эвакуация 252 горняков. Пострадавших не было.