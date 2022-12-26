Задымление произошло на нефтедобывающей шахте в Коми

Задымление произошло на нефтедобывающей шахте № 3 НШПП «Яреганефть» в Коми. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщили в ГУ МЧС по республике.

Отмечается, что задымление зафиксировано в уклонном блоке 2Т-4.

На место направлены спасатели.

«На место направлены два отделения военизированного горноспасательного отряда Печорского бассейна – филиала ФГУП «Военизированная горноспасательная часть» Ярегский взвод (14 человек, 3 единицы техники)», — говорится в сообщении.

4 октября пожар произошел в кузбасской шахте «Ерунаковская-8». Возгорание возникло в вентиляционном шреке шахты, загорелся, по предварительной информации, химический реагент. Все находившиеся в шахте горняки были выведены на поверхность.

Пожар был ликвидирован работниками участка, никто не пострадал.