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Экс-советник президента Украины Соскин заявил о массовом оттоке жителей Киева из-за жилья

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Киев превращается в город-призрак из-за массового отъезда населения. Об этом 26 декабря сообщил бывший советник президента Украины, экономист Олег Соскин на своем YouTube-канале.

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По его словам, в Киеве сейчас наблюдается серьезный отток людей, которые не имеют жилья, а аренда в городе уже не пользуется спросом.

«Это означает, что переселенцы из Киева начинают, а их было 400 тыс., уезжать. Киев превращается постепенно <…> в город-призрак», — заявил Соскин.

Он также отметил, что ответственность за сложившуюся ситуацию лежит на украинских чиновниках. Среди них он назвал мэра Киева Виталия Кличко, президента Украины Владимира Зеленского, главу офиса украинского лидера Андрея Ермака и премьер-министра страны Дениса Шмыгаля.

В связи с этим он призвал жителей Украины покинуть населенные пункты, где остановилось производство, отсутствует канализация, свет и тепло.

«Не задерживайтесь в городах-призраках», — подытожил он.

Самая сложная ситуация с электроснабжением на Украине, по словам главы украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергея Коваленко, сейчас наблюдается в Киеве. В городе выведено из строя 60% трансформаторов, сообщал 19 декабря Коваленко.

Российские войска начали наносить массированные удары по военным объектам Украины и связанным с ними энергетическим объектам 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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