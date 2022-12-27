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Эксперты спрогнозировали самые востребованные профессии в 2023 году

Исследование: рабочие профессии будут самыми востребованными на рынке труда в 2023 году
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Сервис для поиска работы и сотрудников «Работа.ру» и сервис автоматизации подбора и обработки резюме «СберПодбор» провели исследование и выяснили, специалисты каких профессий будут самыми востребованными на рынке труда в 2023 и с чем это связано. Текст исследования имеется в распоряжении «Известий».

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56% работодателей отметили, что в 2023 году на рынке труда самыми востребованными окажутся те специалисты, которые обладают рабочей профессией, — это сварщики, токари, электрики и другие. 48% отметили, что работодатели будут конкурировать за IT-специалистов. 33% отметили профессию врача. Еще столько же (33%) рассказали про спрос на представителей массовых профессий.

О высоком спросе на инженеров в 2023 году рассказали 31% респондентов. 21% представителей бизнеса отдельно отметили менеджеров по продажам. 20% выбрали строителей, а 19% — младший медицинский персонал. По 12% считают, что востребованными окажутся логисты и маркетологи.

Главным критерием выбора востребованных профессий стала нехватка квалифицированных кадров — так отметили 65% опрошенных представителей бизнеса. 61% рассказали о нехватки кадров среди рабочих профессий. Треть (27%) указали на нехватку молодых специалистов — в первую очередь это касается рабочих профессий, врачей и инженеров.

16% респондентов считают, что отсутствует качественное профильное образование: этот вариант ответа чаще касался рабочих специальностей и IT-специалистов. Еще 8% указали на нежелание специалистов менять место работы.

26 декабря директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев также рассказал, что в России в 2023 году стоит ожидать роста зарплат для сотрудников IT-отрасли, а также в строительной сфере. Эксперт отметил, что в целом российский рынок труда сейчас по экономическим причинам не готов к огромному росту зарплат. Но в сферах, где есть острый дефицит кадров, этого можно ждать.

Ранее, 14 декабря, стало известно, что 86% работодателей в России в 2022 году испытывали дефицит сотрудников. 79% из них не хватало линейного или массового персонала.

Отмечалось, что в 2023 году усилится спрос на специалистов на рабочие и технические специальности. Например, агропромышленные или производственные предприятия нуждаются в опытных сварщиках, электриках, токарях.

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