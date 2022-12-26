HR-специалист предсказал рост зарплат в IT и строительстве в 2023 году

В России в 2023 году стоит ожидать роста зарплат для сотрудников IT-отрасли, а также в строительной сфере. Причины заключаются в сохраняющейся нехватке кадров в этих областях. Об этом в понедельник, 26 декабря, рассказал агентству «Прайм» директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев.

По словам эксперта, безработица в России после ухода зарубежных компаний и оттока специалистов из страны вместо ожидавшегося роста наоборот начала снижаться.

Дударев отметил, что в целом российский рынок труда сейчас по экономическим причинам не готов к огромному росту зарплат. Но в сферах, где есть острый дефицит кадров, этого можно ждать.

«Сильных, самостоятельных практиков, профессионалов своего дела на рынке труда точно не стало больше. Если мы говорим о IT-сфере, пока нет тренда на перенасыщение рынка, он остается очень волатильным. Поэтому тут скорее всего гонка зарплат продолжится», ― отметил директор по персоналу.

Он привел данные статистики: с 2020 года рост зарплат в секторе IT в некоторых категориях достигал 25%. Аналогичная ситуация в строительной сфере, где рост зарплат в 2022 году в сравнении с 2021 составил порядка 15%.

Помимо этого, рост зарплат наблюдается для специалистов в транспортной логистике, а также для топ-менеджеров и менеджеров среднего звена.

Также нехватка кадров, вызванная снижением численности трудоспособного населения, ожидается еще в сфере медицины.

Ранее, 14 декабря, стало известно, что 86% работодателей в России в 2022 году испытывали дефицит сотрудников. 79% из них не хватало линейного или массового персонала.

Отмечалось, что в 2023 году усилится спрос на специалистов на рабочие и технические специальности. Например, агропромышленные или производственные предприятия нуждаются в опытных сварщиках, электриках, токарях.