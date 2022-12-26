В Мордовии арестовали убийцу чемпиона России по BMX

Суд в Мордовии 26 декабря арестовал Романа Чернова, которого подозревают в убийстве чемпиона России по гонкам на BMX Владимира Левина.

По данным «Известий», он был заключен под стражу до 23 февраля 2023 года.

В ночь на 24 декабря между мужчинами возникла ссора в одном из кафе Саранска. Позднее, в субботу, они встретились вновь в сопровождении друзей. Между ними завязалась драка, в ходе которой Чернов нанес Левину удар ножом, от которого тот скончался.

25 декабря источник рассказал, что Левин прежде не был знаком со своим убийцей. Ссора между мужчинами началась после того, как бывший спортсмен заступился за девушку, которую Чернов пытался выставить из кафе.

В тот же день СК по Республике Мордовия возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Владимир Левин являлся мастер спорта по велоспорту-BMX. У погибшего остались супруга и семилетняя дочь.