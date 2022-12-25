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В Саранске зарезали заступившегося за девушку мужчину

В Саранске возбудили дело после убийства заступившегося за девушку мужчины
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Саранске возбудили уголовное дело после убийства 41-летнего мужчины в драке. Об этом сообщает в воскресенье, 25 декабря, СК по Республике Мордовия.

Отмечается, что в ночь на субботу, 24 декабря, между потерпевшим и 28-летним местным жителем произошла ссора в кафе. Ранее мужчины знакомы не были. При этом они решили выяснить отношения до конца позже, уже в дневное время.

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Мужчины встретились в субботу на улице Гагарина, каждый был в сопровождении друзей. Завязалась драка.

«В результате от полученного удара ножом потерпевший скончался на месте происшествия. Следователи СК совместно с оперативными сотрудниками полиции в кратчайшие сроки установили подозреваемого в совершении убийства. Мужчина задержан», — говорится на сайте ведомства.

В СК добавили, что в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанного. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы. В частности, проводится допрос свидетелей убийства, а также назначены судебные экспертизы.

Как сообщают очевидцы произошедшего, погибший еще в кафе вступился за девушку, которую начал избивать ее бывший молодой человек. Сообщается также, что у погибшего остались супруга и семилетняя дочь.

Ранее, 16 декабря, мужчина с ножевым ранением груди был обнаружен в подъезде дома в Замоскворечье в центре Москвы. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

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