Брат убитого в Саранске раскрыл детали трагедии

Зарезанный во время драки в Саранске Владимир Левин не был знаком со своим убийцей. Об этом в воскресенье, 25 декабря, рассказал «Известиям» брат погибшего Артем Кузнецов.

По его словам, накануне Левин заступился за девушку в баре.

«Там друг брата сидел разговаривал с одной девушкой, брат — с другой. И тут заходит человек и начинает обеих девушек выволакивать оттуда. Брат с его другом вступились за девушку. А он говорит, мол, я бывший муж. И брат с этим бывшим мужем вышли поговорить», — пояснил Кузнецов.

Мужчины договорились выяснить отношения на следующий день и обменялись контактами.

Стычка между друзьями участников изначального конфликта началась еще до появления Левина. Позже Владимир прибежал на подмогу знакомому, которого ранили ножом, и сам получил удар, ставший для него смертельным.

«Тот человек, который был с ножом, — это был не тот, с кем брат разговаривал в баре. <...> У убийцы конфликта с моим братом не было никакого (конфликта. — Ред.). Видимо, он решил за своего дружбанца заступиться», — резюмировал Кузнецов.

О гибели 41-летнего Владимира Левина ранее в этот день сообщили представители СК РФ по Республике Мордовия.

По данным следствия, групповая потасовка завязалась на улице Гагарина в Саранске. Один из дерущихся нанес Левину ножевое ранение, от которого тот скончался на месте происшествия. У погибшего остались супруга и семилетняя дочь.

Злоумышленника оперативно задержали, и в настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Кроме того, продолжается расследование обстоятельств случившегося: в частности, организован допрос свидетелей и назначены судебные экспертизы.