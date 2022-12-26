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Минтранс предложил ужесточить перевод региональных автотрасс в федеральные

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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
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Минтранс предложил изменить критерии передачи региональных автотрасс в федеральные. Об этом 26 декабря рассказал портал Drom.

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В июне 2022 года министр финансов РФ Антон Силуанов упомянул, что регионы стали злоупотреблять возможностью передачи автотрасс на федеральный уровень. За последние пять лет таким образом статус изменили 10 тыс. км дорог. В связи с этим в Минфине призвали ужесточить критерии для смены статуса и вернуть властям субъектов РФ часть отремонтированных трасс, так как это позволит снизить нагрузку на федеральный бюджет.

В поправках прописано, что федеральная дорога не может быть ниже третьей категории (за исключением регионов Крайнего Севера и Дальнего Востока). По официальной классификации существуют пять категорий автотрасс в зависимости от транспортно-эксплуатационных качеств и потребительских свойств. Четвертая и пятая категории относятся к одно-двухполосным дорогам без разделителя, с одноуровневыми пересечениями, с шириной полосы движения менее 3,25 м, и шириной обочины менее 2 м.

Федеральными будут считаться магистрали, соединяющие административные центры Калининградской и Сахалинской областей с аэропортами и ближайшими морскими портами. Речь идет о сохранении статуса трасс, которые уже сейчас являются федеральными, — Приморского полукольца (А-217) в Калининградской области и трассы А-392, соединяющей Южно-Сахалинск с Холмском, где расположен порт.

Частью федеральной сети дорог останутся трассы, ведущие к туристическим и природным объектам, а также к пунктам пропуска у границ. Если раньше Минтранс хотел запретить переводить в федеральный статус дороги, проходящие через населенные пункты, то сейчас от этой идеи отказались.

21 декабря стало известно, что около 220 млрд рублей направят на строительство дорог в Подмосковье. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин. Глава правительства также добавил, что 160 млн рублей выделят на дороги Московской области по федеральной программе, еще 56 млрд пойдет на строительство региональных автомобильных путей. В целом в Московской области в 2023 году планируется отремонтировать более 300 км дорог и около 50 мостов. В приоритете на ближайшие три года будет оставаться строительство мостовых сооружений через железнодорожные пути Московских центральных диаметров.

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