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Сильный снегопад в Японии привел к гибели 17 человек

Associated Press: в результате сильного снегопада в Японии погибли 17 человек
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Фото: REUTERS/Mandatory credit Kyodo
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Сильный снегопад, обрушившийся на Японию за последнюю неделю, унес жизни 17 человек. Сотни домов остались без электричества, сообщает в понедельник, 26 декабря, агентство Associated Press со ссылкой на данные японского Агентства по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями.

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Согласно данным агентства, еще 93 человека пострадали. При этом служба новостей телекомпании Fuji сообщает о 110 пострадавших. Чаще всего причиной несчастных случаев, повлекших смерть или ранения, стали работы по уборке снега.

«Многие упали во время уборки снега с крыш или были погребены под толстыми кучами снега, соскальзывающими с крыш», — говорится в материале.

Отмечается, что на севере и вдоль побережья Японского моря на западе страны снег идет с 17 декабря. По данным синоптиков, в некоторых районах снега выпало в три раза больше нормы. Так, в префектуре Ямагата к утру понедельника высота снежного покрова достигла 169 см.

Только на острове Хоккайдо обильный снег, скопившийся на линии электропередач, оставил без электричества около 20 тыс. домов. Власти отменили десятки авиарейсов и отправлений поездов, на дорогах застряли сотни автомобилей. Сбои произошли и в работе служб доставки.

В настоящее время в большинстве пострадавших районов подачу электричества удалось восстановить. Автобусное сообщение на севере страны также почти восстановлено.

Ранее в этот день телеканал NBC News сообщил о гибели 41 человека в США из-за обрушившейся снежной бури. Основной причиной смерти стали обморожения и ДТП. Больше всего жертв зафиксировано в районе Буффало в Нью-Йорке. Там ледяная метель привела к гибели семи человек, пострадали 12. По всей стране в связи с неблагоприятными погодными условиями было отменено порядка 3 тыс. авиарейсов.

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