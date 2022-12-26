В Москве вдвое выросло предложение премиальных и элитных небоскребов

На рынке элитных и премиальных новостроек Москвы за прошедшие пять лет удвоилось число квартир и апартаментов, которые продаются в комплексах с небоскребами, подсчитали аналитики «Метриум». Доля высотных проектов в суммарном объеме предложения этих сегментов составила 33%.



Согласно классификации международного информационного бюро в сфере строительства Emporis, к небоскребам относят здания выше 100 м.

По данным аналитиков, в конце 2022 года на рынке новостроек премиум-класса и элитного сегмента в Москве девелоперы реализовывали 12 проектов застройки с корпусами выше 100 м. В этих комплексах продается 1,8 тыс. квартир и апартаментов. Доля предложения помещений в высотных элитных и премиальных комплексах в общем объеме рынка этих сегментов составляет 33%, рассказали в компании.

В конце 2017 года небоскребы были предусмотрены в 11 проектах элитного и премиального сегментов, отметили эксперты. Тогда застройщики продавали в них 1,2 тыс. квартир и апартаментов, которые составляли 25% предложения новостроек высокобюджетного сегмента. Таким образом, рынок высотных новостроек элитного и премиального сегментов увеличился в полтора раза за прошедшие пять лет, рассказали специалисты.

Высотный формат строительства позволяет сохранить больше прилегающей территории, чтобы реализовать сложные и необычные проекты благоустройства, пояснила заместитель генерального директора MR Group Ирина Дзюба.

«Среди премиальных жилых комплексов действительно всё чаще встречаются высотки. Во многом это связано с ограниченностью земельного ресурса в престижных районах Москвы, где девелоперы этого сегмента стремятся создавать новые жилые комплексы. В то же время среди покупательской аудитории есть запрос на видовые квартиры с панорамными обзорами столицы. К тому же в крупных жилых комплексах (а именно такие обычно ЖК включают в состав небоскребы) можно предусмотреть больше окупаемой коммерческой инфраструктуры для жителей», — добавила директор управления элитной недвижимости компании «Метриум Премиум» Анна Раджабова.

Ранее, 22 декабря, аналитики компании подсчитали, что число новостроек бизнес-класса, предполагающих высотное строительство, выросло в Москве до 27 в конце 2023 года. В 2017 году таких небоскребов было только 15, за прошедшие пять лет их число практически удвоилось.