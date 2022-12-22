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В Москве удвоилось число небоскребов бизнес-класса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Число новостроек бизнес-класса, предполагающих высотное строительство, выросло в Москве до 27 в конце 2023 года, подсчитали аналитики «Метриум». В 2017 году таких небоскребов было только 15, за прошедшие пять лет их число практически удвоилось.

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Согласно классификации международного информационного бюро в сфере строительства Emporis, к небоскребам относят здания выше 100 м. Аналитики «Метриум» отобрали проекты с максимальной высотой корпусов, превышающей 100 м. Как правило, это здания с 30 этажами и больше.

По данным компании, за эти годы заметно увеличилась и стоимость жилья в высотных жилых комплексах бизнес-класса. Так, в 2017 году средняя цена 1 кв. м в них равнялась 217 тыс. рублей. К концу 2022 года она выросла до 424 тыс. рублей. Таким образом, цены на помещения в небоскребах бизнес-класса увеличились почти в два раза, сообщили аналитики.

«Небоскребы стали неотъемлемой частью современного мегаполиса. Такой формат помогает сохранить пространство для жителей на прилегающих территориях в условиях плотной городской застройки», — сказала заместитель генерального директора MR Group Ирина Дзюба.

Ранее, 15 ноября, аналитики архитектурно-конструкторского бюро «КТС-Проект» рассказали «Известиям», что спрос на проектирование зданий, высота которых превышает 75 м, с 2017 года в столице вырос более чем в два раза. Отмечалось, что в городе в настоящее время реализуется более 100 проектов, которые относятся к категории высотного строительства.

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