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Россияне уйдут на девятидневные новогодние каникулы

Новогодние каникулы в России продлятся с 31 декабря по 8 января
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Новогодние каникулы в 2023 году продлятся с 31 декабря по 8 января, следует из производственного календаря, утвержденного постановлением правительства РФ.

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В новом году 1 и 8 января выпадают на воскресенье. Это нерабочие праздничные дни, поэтому их было решено перенести на пятницу, 24 февраля, и понедельник, 8 мая, соответственно.

Таким образом, в феврале в России выходными будут дни с 23-го по 26-е число. Между тем 30 декабря станет полноценным рабочим днем.

Ранее, 25 декабря, руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин рассказал «Известиям», выгодно ли брать отпуск в январе и как это отразится на зарплате. Эксперт сообщил, что те, кто получает оклад, в деньгах не потеряют.

Если же работник трудится по часовой тарифной ставке или за сдельную оплату, изменения в зарплате могут быть и будут зависеть от количества реально отработанных часов или объема работы. Эксперт добавил, что, если работник хочет продлить новогодние каникулы, имеет смысл взять отпуск накануне — в декабре 2022 года.

До этого, 17 декабря, директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина рассказала «Известиям» о том, как рассчитывается зарплата за январь. По ее словам, за первый месяц года работник получает заработную плату в таком же размере, что и в другие месяцы. Все те выходные, которые предусмотрены согласно производственному календарю, оплачиваются, если иное не указано в трудовом договоре.

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