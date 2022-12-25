Эксперт рассказал, стоит ли брать отпуск в январе

Руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин 25 декабря рассказал «Известиям», выгодно ли брать отпуск в январе и как это отразится на зарплате.

«Если вам установлен оклад, продолжительные выходные не должны сказаться на вашей заработной плате. В соответствии со статьей 112 Трудового кодекса РФ для таких работников наличие в месяце нерабочих праздничных дней не влияет на размер оклада. Иными словами, «окладники» в деньгах не потеряют», — сказал эксперт.

Если же работнику установлен не оклад, а, например, часовая тарифная ставка или сдельная оплата труда, изменения в зарплате могут быть. Всё будет зависеть от того, сколько часов за месяц он отработает или какой объем работы выполнит, пояснил Южалин.

«Но таким сотрудникам работодатель, согласно закону, должен выплатить дополнительное вознаграждение, если в период с 1 по 8 января они не будут работать. Размер такого вознаграждения должен быть определен локальным нормативном актом организации», — сказал он.

Если работник будет привлечен к работе в нерабочие праздничные дни, такая работа должна быть оплачена в двойном размере, подчеркнул специалист.

Наличие в месяце нерабочих праздничных дней уменьшает количество в нем рабочих часов. Чтобы определить, имеет ли финансовый смысл брать отпуск в том или ином месяце, нужно помнить одно простое правило: чем меньше в месяце рабочих дней, тем невыгоднее в это время отпуск. Если в месяце мало рабочих дней (или рабочих часов), то выгоднее поработать и получить зарплату, сообщил Южалин.

«С учетом этого правила январь — самый невыгодный для использования отпуска месяц в году. В январе 2023 года будет всего 17 рабочих дней (136 часов), а значит, стоимость одного рабочего дня будет выше по сравнению с другими месяцами. В январе стоимость одного рабочего дня, скорее всего, будет выше стоимости одного дня отпуска, оплаченного по среднему. Поэтому, чтобы не потерять в деньгах, в январе лучше поработать», — сказал он.

Эксперт добавил, что если работник хочет продлить новогодние каникулы, имеет смысл взять отпуск накануне — в декабре 2022 года.

9 декабря опрос «Авито Работа» показал, что в предстоящий Новый год работать собираются 29% россиян. Еще треть планирует выйти на работу или взять подработку в праздничные дни со 2 по 8 января.