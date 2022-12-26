Самолет ВВС Южной Кореи разбился в провинции Канвондо

Истребитель Военно-воздушных сил (ВВС) Южной Кореи разбился в понедельник, 26 декабря, в округе Хенсон провинции Канвондо, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на официальные лица.

Отмечается, что, предположительно, крушение потерпел легкий штурмовик КА-1. При этом два пилота на борту благополучно спаслись, катапультировавшись.

Прибывшие на место медики доставили их в ближайшую больницу. Состояние здоровья пилотов не уточняется.

Легкий штурмовик КА-1 разработан компанией Korea Aerospace Industries (KAI) на основе одномоторного учебно-тренировочного самолета KT-1. Имеет средства легкой атаки и обладает возможностями передового наведения.

Ранее, 15 декабря, американский истребитель-невидимка пятого поколения F-35B разбился во время испытательного полета на авиабазе военно-морских сил США в Форт-Уэрте (Техас). Пилот успешно катапультировался.

На кадрах, распространенных в Сети, видно, что самолет завис в воздухе, после чего коснулся носом земли и перевернулся.