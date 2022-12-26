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Артиллеристы ЮВО ликвидировали колонну ВСУ с помощью РСЗО «Ураган»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Служащие подразделений Южного военного округа (ЮВО) активно обстреливают позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной операции. Боевую работу артиллеристов показало Министерство обороны РФ.

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» постоянно пребывают в состоянии готовности. Несмотря на то что бывают дни, когда важных целей появляется совсем немного, контрбатарейное противостояние может возобновиться в любой момент, и тогда необходимо быть во всеоружии.

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Получив указание, бойцы перебрасывают «Ураганы» на стартовые точки, разворачивают комплексы и наносят удары 220-миллиметровыми снарядами. Работают парами или по одному, в зависимости от поставленной задачи. Экипажи действуют быстро и слаженно, поскольку от этого напрямую зависит выживаемость всей группы.

Прежде всего атакуют радиолокационные станции ВСУ. Данные системы необходимо ликвидировать до того, как они вычислят расположение огневых позиций ВС РФ, говоря по-простому, «выбить противнику глаза» — первоочередная задача. Тем более что, помимо РСЗО, ни одно орудие до вражеских РЛС «не достанет».

При ведении огня учитывают скорость ветра — другие погодные факторы на точности стрельбы практически не сказываются. Попадания фиксируются операторами беспилотников, они же отыскивают новые цели и передают артиллеристам координаты.

«Недавно поразили колонну противника, которая остановилась — видимо, начали готовить технику к маршу. Вот мы всю колонну и накрыли», — поделился командир реактивной батареи с позывным Ангара.

Ранее, 24 декабря, стало известно, что служащие Воздушно-десантных войск (ВДВ) России поразили украинские формирования из РСЗО «Град». Данные орудия способны накрывать огромные площади, разом уничтожая целые взводные опорные пункты. Как отметил командир батареи Кирилл, активный артобстрел деморализует противника еще до того, как он приблизится к рубежам.

Накануне в оборонном ведомстве показали, как с помощью РСЗО «Ураган» артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО) атакуют формирования, стратегические объекты и сокращают боевой арсенал ВСУ. Подчеркивается, что для эффективного выполнения задач важна точность стрельбы, поэтому солдаты всегда перепроверяют полученные координаты, несмотря на быстрый темп работы.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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