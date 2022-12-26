В Австрии спасли восемь человек после схода лавины

Спасательные службы австрийского горнолыжного курорта Лех спасли восемь человек, которые попали под лавину. Об этом в воскресенье, 25 декабря, сообщила газета Kronen Zeitung.

Всего под лавину попали 10 человек. Два лыжника получили травмы, но один из них сумел самостоятельно выбраться из-под завалов. Сейчас оба туриста находятся в местных больницах.

Еще шестерым удалось не попасть под снег.

В настоящий момент неизвестна судьба двух туристов, которые считаются пропавшими без вести. Спасатели возобновят их поиски в понедельник, 26 декабря, вместе с рассветом.

По словам члена Совета по национальной безопасности федеральной земли Форарльберг Кристиана Гантнера, двое пропавших все еще могут быть живы, поскольку нет точной информации, что они попали под завал и не смогли выбраться.

В то же время газета подчеркнула, что с момента инцидента прошло более пяти часов, что существенно снижает вероятность их выживания, если лыжники оказались под снегом.

Местные экстренные службы отметили, что пока еще не получили сообщений о пропавших без вести.

По информации издания, все лыжники ― иностранные туристы. Всего в их поисках были заняты около 200 человек, а также восемь спасательных вертолетов.

Ранее в этот день во второй половине дня снежная лавина накрыла 10 туристов. Тогда сообщалось, что спасатели смогли вызволить из-под снега одного лыжника.