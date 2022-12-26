Реклама
Прямой эфир
Мир
В МИД РФ допустили политическое урегулирование конфликта на Украине
Экономика
Юань обогнал евро в международных расчетах МСП
Общество
Рогозину проведут операцию по извлечению осколка 26 декабря
Происшествия
ВСУ два раза обстреляли Макеевку за 20 минут
Мир
Жителей Нью-Йорка попросили беречь свет и тепло из-за холодов
Мир
Посол Ватикана в Минске поддержал возобновление переговоров по Украине
Мир
Карл III в рождественском обращении затронул тему экономического кризиса
Мир
На Украине планируют поднять тарифы на воду дважды в 2023 году
Мир
Новак допустил запросы стран ЕС об исключении на эмбарго нефтепродуктов РФ
Мир
Подполковник ВСУ сообщил о массовом дезертирстве бойцов в подразделении
Мир
Эрдоган указал на провокации Запада в контексте украинского кризиса
Мир
Новак заявил о планах поставок газа из РФ в ряд стран

В Австрии спасли восемь человек после схода лавины

Газета Kronen Zeitung сообщила об освобождении восьми человек из-под лавины в Австрии
0
Фото: REUTERS/Police Vorarlberg/Handout
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спасательные службы австрийского горнолыжного курорта Лех спасли восемь человек, которые попали под лавину. Об этом в воскресенье, 25 декабря, сообщила газета Kronen Zeitung.

Закон гор: с каких склонов детям лучше не кататься
Под Челябинском второклассница слетела с тюбинга и погибла

Всего под лавину попали 10 человек. Два лыжника получили травмы, но один из них сумел самостоятельно выбраться из-под завалов. Сейчас оба туриста находятся в местных больницах.

Еще шестерым удалось не попасть под снег.

В настоящий момент неизвестна судьба двух туристов, которые считаются пропавшими без вести. Спасатели возобновят их поиски в понедельник, 26 декабря, вместе с рассветом.

По словам члена Совета по национальной безопасности федеральной земли Форарльберг Кристиана Гантнера, двое пропавших все еще могут быть живы, поскольку нет точной информации, что они попали под завал и не смогли выбраться.

В то же время газета подчеркнула, что с момента инцидента прошло более пяти часов, что существенно снижает вероятность их выживания, если лыжники оказались под снегом.

Местные экстренные службы отметили, что пока еще не получили сообщений о пропавших без вести.

По информации издания, все лыжники ― иностранные туристы. Всего в их поисках были заняты около 200 человек, а также восемь спасательных вертолетов.

Ранее в этот день во второй половине дня снежная лавина накрыла 10 туристов. Тогда сообщалось, что спасатели смогли вызволить из-под снега одного лыжника.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022