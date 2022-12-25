Десять лыжников попали под снежную лавину в Австрии
Снежная лавина накрыла десять лыжников на горнолыжном курорте Лех в Австрии, проводится спасательная операция. Об этом 25 декабря сообщила австрийская газета Krone.
Инцидент произошел во второй половине дня. Спасателям удалось извлечь из-под снега одного спортсмена.
В спасательной операции участвуют три вертолета и несколько групп кинологов с собаками. В поисках задействовано около 200 специалистов.
В середине июля тела девяти человек были найдены после обрушения ледника в Доломитовых Альпах на северо-востоке Италии. Обрушение тогда спровоцировало лавину, скорость которой достигла 300 км/ч. Поднимавшихся на вершину туристов накрыла ледниковая масса высотой 60 м и шириной 200 м.