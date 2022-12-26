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Винник опроверг информацию о просьбе освободить его под залог в США

Винник опроверг информацию о просьбе освободить его под залог из тюрьмы в США
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Фото: Global Look Press/Giorgos Zachos
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Россиянин Александр Винник, обвиняемый в США в отмывании денежных средств через криптобиржу BTC-e, не обращался в суд с просьбой освободить его под залог. Об этом он рассказал в интервью «Известиям».

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«Я в первый раз про это от мамы услышал. Я ни к кому не обращался по поводу залога. У меня то и денег таких нет, так что это бред. Ведь для залога нужна большая сумма, а это нереально. На последнем судебном заседании я по видео участвовал, но я ни слова не сказал, мне не давали такого права. К тому же я не особо понимал, о чем там говорят, так как мне не включили переводчик», — поделился он.

Информация о том, что россиянин обратился к американскому суду, появилась 16 декабря со ссылкой на сторону защиты. Указывалось, что такая просьба последовала из-за затягивания судебного процесса.

Винника задержали в июле 2017 года во время семейного отдыха в Греции по запросу США. Ему предъявили обвинения в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через биржу криптовалют ВТС-е, которая ныне не существует, а также в распространении вредоносных программ с целью вымогательства. При этом его экстрадицию запросили также Франция и Россия. На родине ему вменяют хищение в размере более 600 тыс. рублей и мошенничество на 750 млн рублей.

В январе 2020 года россиянина отправили из Греции, где он находился в тюрьме без судебного приговора 30 месяцев, во Францию. Там его оправдали по 19 обвинениям, в том числе в использовании вредоносного ПО для кибератак. Однако в декабре 2020 года исправительный суд Парижа приговорил россиянина к пяти годам за отмывание денег. В августе этого года Винника экстрадировали в США. В настоящее время он ожидает судебного решения в тюрьме Санта-Рита, штат Калифорния.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известий»:

«Первым делом, когда вернусь, я бы хотел посетить могилу своей жены»

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