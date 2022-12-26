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Названы города России с самым эффективным управлением

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Лидерами по эффективности городского управления в 2022 году стали Тюмень, Салехард и Казань. Также в десятку лучших вошли Грозный, Ростов-на-Дону, Набережные Челны, Сочи, Челябинск, Ханты-Мансийск и Самара, отмечается в ежегодном рейтинге, который был подготовлен АПЭК вместе с доктором политических наук Ростиславом Туровским.

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Как уточняют авторы исследования, в рейтинг пока не включены города новых субъектов РФ — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Там пока не были созданы органы местного самоуправления, соответствующие общероссийским стандартам, что затрудняет оценку качества управления, пояснили эксперты. Кроме того, по ним пока еще полностью отсутствует статистика, позволяющая анализировать объективные данные.

Как сообщил «Известиям» глава АПЭК Дмитрий Орлов, исследование городского управления в 2022 году продемонстрировало небольшую положительную динамику уровня его эффективности по сравнению с 2021-м.

«Общий средний балл эффективности управления в городских округах оказался на уровне 0,53, тогда как в прошлом году — 0,52. В рамках обоих изучаемых нами блоков также произошли позитивные перемены. Средний балл по социально-экономическому блоку вырос с 0,48 до 0,49, вернувшись к значениям 2020 года. В рамках политико-управленческого блока средний балл продолжил рост и увеличился с 0,56 до 0,57», — пояснил эксперт.

По его словам, эта динамика демонстрирует, что в условиях новых социально-экономических и управленческих вызовов городская власть в России смогла повысить качество своей работы.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

На топ и стоят: в РФ назвали города с самым эффективным управлением

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