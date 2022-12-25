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Захарова оценила сообщения СМИ о росте антисемитизма в США

Захарова заявила, что причина роста антисемитизма в США кроется в западной диктатуре
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Фото: Global Look Press/MFA Russia
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Причина роста антисемитизма в США, о чем писало американское издание The Hill, кроется в экспериментах либеральной демократии над человеком, а также в западной диктатуре. Об этом 25 декабря написала в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она обратила внимание, что спецпредставитель Госдепа США по борьбе с антисемитизмом Дебора Липштадт и представитель Американского комитета евреев Эндрю Бейкер открыто заявили, что «миной замедленного действия» для антисемитских взглядов стали соцсети.

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«Очевидно, что проблема заключается не в самих социальных сетях, а в том же, в чем и 80 лет назад: в экспериментах либеральной демократии над человеком и в западной диктатуре», — поделилась мнением Захарова.

Она напомнила, что в симпатиях к Адольфу Гитлеру признался кумир американской молодежи рэпер Канье Уэст. Также антисемиты громят синагоги в США.

«На стенах появляются антисемитские граффити и муралы. Свастики находят даже в государственных учреждениях», — добавила дипломат.

Питательную почву для антисемитизма создала «культура отмены» в отношении русских, китайцев, венесуэльцев и иранцев, подчеркнула Захарова.

Ситуация достигла такого масштаба, что ранее в декабре в США на фоне роста выступлений против евреев учредили межведомственную группу по борьбе с антисемитизмом, заключила она.

В начале декабря Уэст дал скандальное интервью, где в очередной раз подтвердил свои расистские взгляды, и опубликовал несколько твитов с фотографиями, среди которых было изображение звезды Давида, слитое со свастикой. Первого американского президента-афроамериканца Барака Обаму он назвал «всего лишь еще одним еврейским президентом».

На фоне скандала с музыкантом разорвал контракт немецкий производитель спортивной одежды Adidas, после чего состояние рэпера сократилось с $2 млрд до $400 млн. От Уэста ушли бренды Balenciaga и Skechers. У него сорвалась сделка с Gap, а Музей мадам Тюссо решил отправить в архив восковую фигуру музыканта.

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