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Digital Foundry перечислила видеоигры 2022 года с лучшей графикой

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Фото: Horizon Forbidden West
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Эксперты Digital Foundry, занимающиеся оценкой технического состояния видеоигр, провели анализ и выбрали проекты 2022 года с самой лучшей графикой.

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Первое место было отдано игре Horizon Forbidden West, в которой специалисты отметили высокое качество проработки текстур кожи и лицевой анимации. Отдельной похвалы удостоилась проработка открытого мира игры. Эксперты отметили, что проект показывает отличную картинку на консолях как нового, так и старого поколения. В Digital Foundry указали на то, что Horizon Forbidden West является ярким примером гибкой настройки графики под консоли разных поколений.

На втором месте расположилась игра The Calisto Protocol. Космический хоррор был не очень радушно встречен геймерами на момент релиза игры из-за большого количества технических проблем, однако качество визуальной части проекта у экспертов вызвало только похвалу. Они отметили реалистичность картинки и добавили, что, если бы не технические недоработки, у проекта были бы шансы побороться за первое место этого списка.

Замыкает тройку лидеров обновленная версия Portal с поддержкой RTX, в которую была добавлена технология реалистичной симуляции физики света. Несмотря на то что изначально игра создавалась без расчета на поддержку современных технологий, в обновленном виде проект вызвал у Digital Foundry очень много похвалы.

В список лучших игр с визуальной точки зрения также попали такие проекты, как некстген-версия «Ведьмак 3: Дикая Охота», Dying Light 2, NFS: Unbound, версия Fortnite на Unreal Engine 5.1, A Plague Tale: Requiem, Warhammer 40,000: Darktide, The Last of Us Part I, а также Gran Turismo 7.

Ранее, 20 декабря, в официальном блоге PlayStation были подведены итоги традиционного голосования PS Blog Game of the Year Awards, в котором игроки выбирали лучшие игры года. God of War Ragnarok забрала первое место в номинациях «Лучшее повествование», «Лучшая демонстрация графических возможностей», «Лучшее художественное направление», «Лучший аудиодизайн», «Лучший саундтрек», «Лучшее использование DualSense». Кроме того, God of War Ragnarok, по версии геймеров, стала лучшей игрой для PlayStation 4 и PlayStation 5.

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