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Лавров рассказал о главных итогах уходящего года

Лавров назвал главным итогом года прояснение того, кто в мире договороспособен
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Фото: Global Look Press/MFA Russia
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Главными итогом уходящего года стало прояснение того, кто в данный момент на международной арене является договороспособным, а кому нет возможности доверять. Такую позицию 25 декабря высказал глава российского МИДа Сергей Лавров в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

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«Главный вывод и итог — ситуация окончательно и бесповоротно прояснилась: что происходит в мире, кто с какими намерениями и планами пытается действовать на международной арене, кто является договороспособным, а кому верить отныне и впредь нельзя», — отметил он.

Ранее, 19 декабря, Лавров также заявил о том, что главным итогом года стало понимание того, кому можно верить, а кому нет. Он отметил, что большая часть мирового сообщества не поддерживает попытки стран Запада силой и санкциями утвердить свое доминирование в мире. Глава МИДа также добавил, что переход мира к многополярности будет длительным процессом, которому западные страны будут сопротивляться.

Ранее в этот день Лавров заявил, что специальная военная операция (СВО) по защите Донбасса была абсолютно необходима, чтобы сорвать планы по превращению Украины в «анти-Россию». По словам главы МИДа, данная реакция отразила понимание Западом того, что действия Москвы обеспечили провал их геополитических игр и планов.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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