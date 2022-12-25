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Британцы разозлились из-за ультиматума Байдена Великобритании

Читатели The Telegraph раскритиковали Байдена за ультиматум в адрес Лондона
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Фото: REUTERS/Henry Nicholls
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Читатели британской газеты The Telegraph остались недовольны сообщением о том, что президент США Джо Байден пригрозил отменить свой визит в Великобританию в том случае, если Лондон и Брюссель не смогут прийти к консенсусу по Североирландскому протоколу.

Не для протокола: что Британия хочет изменить в сделке по Brexit
И почему это не устраивает Евросоюз

Как сообщила британская газета 22 декабря, в планах американского президента был визит в Соединенное Королевство для того, чтобы поучаствовать в мероприятиях, приуроченных к 25-й годовщине соглашения Страстной пятницы, подписанного в 1998 году. Байден, который, как пишет издание, яростно гордится своим ирландским происхождением, оказывает давление на Великобританию и ЕС, отмечая, что если соглашение по протоколу не будет достигнуто, то вместо него в поездку отправится госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Это прекрасно, мистер Байден. Вы делаете это, потому что, вопреки общим ожиданиям, мы больше не получаем приказов от ЕС, и мы, конечно же, не собираемся позволять правительству США корректировать нашу политику», — прокомментировал новость один из читателей газеты под ником Susan Lundie.

Ряд других пользователь указали на крайнее высокомерие в позиции американского президента.

«Колоссальное высокомерие США в целом и это жалкое подобие президента в частности поразительны», — указал пользователь под никнеймом testator rusticus.

Некоторые читатели отметили, что властям США необходимо стараться меньше влиять на политику своих союзников.

«США должны заниматься своими делами. Байдену нужно помнить, кто его друзья в мире», — отметил Peter Walton.

Североирландский протокол является дополнительным документом к соглашению о Brexit, который регулирует уникальные таможенные и иммиграционные вопросы, позволяя Ирландии оставаться частью рынка ЕС. О проблемах с Brexit Лондон заговорил практически сразу после «развода» с ЕС в январе 2020 года. Главная претензия касается того, как работает таможенный контроль между основной территорией Британии и Северной Ирландией. Ольстер (другое обозначение Северной Ирландии) отделен от остального королевства таможенной границей по Ирландскому морю, и теперь его торговля с ЕС идет легче, чем поставки с территории страны, в которую он входит.

Ранее, 21 декабря, в Ассоциации торговых палат Великобритании сообщили о том, что около половины британских компаний испытывают затруднения из-за новых правил, вступивших в силу после выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit). О возникших проблемах рассказали 56% компаний, занимающихся торговлей товарами, и 44% фирм, оказывающих услуги.

До этого, 19 мая, появилась информация о том, что ЕС может рассмотреть возможность приостановки торгового соглашения с Великобританией в случае принятия с ее стороны действий по внесению изменений в договор по Brexit.

1 мая 2021 года ЕС и Великобритания завершили все формальности в европейском процессе по выходу Соединенного Королевства из состава сообщества (Brexit). Тогда вступило в силу соглашение о двусторонних отношениях между Великобританией и ЕС.

Однако между Великобританией и Евросоюзом продолжается спор вокруг протокола по Северной Ирландии. Лондон упорно настаивает на том, что протокол не работает и его надо пересмотреть, и предлагает несколько изменений — в частности, отменить таможенные проверки в Ирландском море для британских товаров, которые ввозят в Ольстер. Также королевство ратует за то, чтобы создать арбитражный орган, который будет решать споры о соблюдении правил единого рынка.

Принятие протокола позволит Лондону в одностороннем порядке игнорировать часть пунктов сделки по Brexit, которая была согласована в 2019 году. Это заставило ЕС начать судебное разбирательство против Британии за несоблюдение положений протокола.

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