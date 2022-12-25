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В МИД Китая заявили о проблемах в отношениях с США в 2022 году

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Фото: РИА Новости/Павел Львов
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Ошибочная политика США в отношении Китая привела к ряду трудностей между странами в течение 2022 года. Такое заявление в воскресенье, 25 декабря, сделал глава министерства иностранных дел КНР Ван И.

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Отмечается, что Пекин, несмотря ни на что, стремится к диалогу с Вашингтоном. В частности, приводятся в пример два телефонных разговора президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, а также их личная встреча на саммите G20 на Бали.

«Столкнувшись с упорством Соединенных Штатов в окружении, угнетении и провокации Китая, что вызвало серьезные трудности в китайско-американских отношениях, Китай предпринял решительные действия, чтобы противостоять запугиванию по этому направлению», ― подчеркнул министр во время симпозиума по международной политике КНР.

Ван И добавил, что США и Китай очень тесно связаны друг с другом, в связи с чем призвал Вашингтон выполнять свои обязательства перед Пекином, а также перестать сдерживать республику.

«Мы просим США изменить свой курс, установить объективное и рациональное понимание Китая, проводить позитивную и прагматичную политику в отношении Китая, совместно строить «четыре луча и восемь столпов» и укреплять «прочную основу» для здорового и стабильного развития китайско-американских отношений», ― отметил он.

Ранее в этот же день Ван И заявил, что одним из главных достижений китайской дипломатии в 2022 году стали успешная борьба с мировой гегемонией США и противодействие силовой политике Вашингтона.

Министр отметил, что как площадку для своей политики Пекин успешно использовал Организацию Объединенных Наций (ООН), где отстаивал свои интересы.

В рамках своего выступления на симпозиуме он также заявил, что китайско-российские отношения крепкие, как монолит, и не меняются под воздействием неустойчивой международной конъюнктуры. По его словам, страны вместе выступают против «гегемонии и новой холодной войны». Кроме того, Ван И отметил, что Пекин и Москва продвигают двустороннее сотрудничество, основанное на взаимных стратегических интересах и обоюдном доверии.

Ранее, 23 декабря, Ван И в ходе телефонного разговора с главой американского Госдепа Энтони Блинкеном призвал США воспринимать всерьез законные опасения Китая относительно Тайваня и прекратить политику сдерживания. Он также указал, что Вашингтону не следует «говорить о сотрудничестве и одновременно с этим наносить удар ножом».

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